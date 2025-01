"Temos 85%, 90% do plantel já pré-estabelecido", avalia técnico do Juventude

Fábio Matias conversou com o elenco por cerca de 30 minutos na reapresentação no CT alviverde. Fernando Alves / E.C. Juventude

Com a presença de sete reforços, o Juventude deu o passo inicial de 2025 nesta sexta-feira (3) com a reapresentação do elenco e início da pré-temporada. E o técnico Fábio Matias avaliou a montagem do elenco até aqui.

— Nós temos que lembrar que nós começamos a atrasar da busca, que nós tínhamos que terminar o Campeonato Brasileiro para saber realmente sobre a questão nossa da permanência na Série A, para que a gente pudesse abrir mercado. Então, a gente começou um pouco atrasado. E assim, a gente tá surpreso já por tudo aquilo que a gente já conseguiu em relação ao plantel. Temos 85%, 90% do plantel já pré-estabelecido — apontou o treinador.

O Juventude ainda quer contratar um goleiro, um zagueiro, um volante e um atacante. A situação de Gabriel ainda não está definida. O Vitória afirma que o atleta atuará em Salvador. Mas o desejo do jogador em permanecer no Alfredo Jaconi pode mudar o rumo da negociação.

Já o atacante Emerson Batalla deve deixar a Colômbia nos próximos dias para se apresentar ao Verdão.

Em paralelo às negociações, o clube deve confirmar dois testes preparatórios para o Gauchão. O primeiro diante do Sindicato dos Atletas Profissionais do RS, no dia 11, e um amistoso de luxo contra o Boca Juniors, no dia 15, no estádio San Nicolás, na Argentina.