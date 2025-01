Juventude acerta a renovação de contrato com o centroavante Gilberto

Gilberto marcou 11 gols em 2024. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude iniciou a pré-temporada nesta sexta-feira (3) e continua o processo de montagem do elenco para 2025. O centroavante Gilberto, 35 anos, autor de 11 gols em 2024 com a camisa alviverde, acertou a sua continuidade e renovou o contrato por mais um ano com o clube.

Nos últimos dias, a negociação para a renovação de contrato avançou e nesta sexta-feira foi confirmada oficialmente. O atleta atingiu metas estabelecidas no vínculo anterior. Neste ano, o centroavante fez 40 partidas pelo Ju e marcou 11 gols, sendo três no Brasileirão, três na Copa do Brasil e cinco pelo Campeonato Gaúcho.

Gilberto despertou interesse de outros clubes. O Ceará chegou a manifestar intenção de contar com o jogador e abriu negociação na metade do mês de dezembro. No entanto, não evoluiu e o camisa 9 permanece no Estádio Alfredo Jaconi. Ele chegou ao Juventude em janeiro, após estar livre no mercado após rescindir contrato com o Cruzeiro.

Além de Gilberto, o Juventude acertou as continuidades do lateral-direito Ewerthon, do lateral-esquerdo Alan Ruschel, dos volantes Jadson e Caíque, e dos meias Mandaca, Jean Carlos e Nenê.