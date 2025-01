Atacante projeta objetivos do Juventude em cada competição de 2025

Erick Farias em meio ao reformulado elenco na reapresentação do clube nesta sexta-feira (3). Fernando Alves / E.C. Juventude

O grupo do Juventude para encarar as competições de 2025 não terá apenas reforços e jogadores que renovaram seu vínculo. Com contrato vigente até o fim de 2026, o atacante Erick Farias espera repetir os números que teve na temporada passada.

— Eu espero que este ano seja tão bom quanto foi 2024. Ano passado fiz oito gols e oito assistências na temporada. Foram números bons, mas a gente sempre quer mais. Espero marcar mais, ajudar mais dando assistência, fazendo gols, que é o que eu gosto de fazer — avaliou o atacante.

Desde a Série B de 2023 no Verdão, Erick atuou em 68 partidas, com 10 gols e oito assistências. O atacante de 28 anos foi decisivo na reta final do Brasileirão marcando gols importantes nas vitórias sobre Atlético-MG e São Paulo, que garantiram a continuidade do clube na elite do Brasileirão.