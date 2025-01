Juventude vence o América-RN de virada e se classifica à segunda fase da Copa São Paulo

Miguel virou a partida com um golaço de fora da área.

O Juventude venceu o América-RN por 3 a 1, no estádio Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba e garantiu presença na segunda fase da Copa São Paulo. Os gols alviverdes foram de Marezi (contra), Miguel e Marlon Santos .

Com 100% de aproveitamento em dois jogos, na última rodada da primeira fase, os garotos do Verdão chegam , na quinta-feira (9) para confirmar a liderança da chave diante do Operário de Caarapó-MS, a partir das 13h.