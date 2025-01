Muitos gols e assistências: os números do atacante que o Juventude tenta trazer do futebol chinês

Giovanny Bariani, de 27 anos, estava no Guangxi Pingguo Haliao FC, da China.

Os negócios do Juventude seguem a pleno vapor. E um deles pode vir da China, pois o clube pretende confirmar mais um reforço para o ataque. Trata-se de Giovanny Bariani, de 27 anos, que estava no Guangxi Pingguo Haliao FC, da China .

Pelo clube chinês, na temporada passada, o atacante balançou as redes 14 vezes em 31 partidas, com três assistências , o que lhe deu o status de um dos três melhores jogadores da Liga Chinesa.

Ainda em 2024, Giovanny vestiu as cores do Lokomotiv Plovdiv, da Bulgária, e contribuiu com sete gols e cinco assistências em 20 jogos.