Cesta básica de Porto Alegre tem menor variação de preço entre capitais pesquisadas em 2024

Porto Alegre terminou 2024 com a terceira cesta básica mais cara entre as 17 capitais pesquisadas. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A cesta básica em Porto Alegre terminou 2024 com variação anual de 2,24%, a menor entre as 17 capitais pesquisadas. É o que indica a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, feita mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e divulgada nesta quarta-feira (8).

No entanto, a Capital fechou 2024 com a terceira cesta básica mais cara (R$ 783,72), atrás apenas de São Paulo (R$ 841,29) e Florianópolis (R$ 809,46).

O estudo afirma que o conjunto dos alimentos básicos aumentou em todas as capitais brasileiras avaliadas no ano passado.

As cidades com cestas básicas que ficaram mais caras no período são João Pessoa (11,91%), Natal (11,02%), São Paulo (10,55%), Campo Grande (10,41%) e Goiânia (9,43%).

As que tiveram menor variação foram Porto Alegre (2,24%), Belém (3,16%), Salvador (4,12%), Rio de Janeiro (5,58%) e Belo Horizonte (5,86%).

Entre dezembro e janeiro, 16 das 17 capitais apresentaram aumento nos itens – Campo Grande foi a exceção, com -0,27%.

As maiores altas ocorreram em Natal (4,01%), Aracaju (3,9%), Vitória (2,88%), João Pessoa (2,72%) e Recife (1,76%). As menores variações foram observadas em Campo Grande (-0,27%), Brasília (0,13%), Rio de Janeiro (0,28%), Curitiba (0,34%) e Porto Alegre (0,39%).

Alimentos

Segundo o levantamento, em 2024, carne bovina de primeira, leite integral, café em pó, óleo de soja, arroz agulhinha aumentaram de preço em todas as cidades pesquisadas. Nos últimos 12 meses, Porto Alegre foi destaque na redução do preço do feijão preto (-1,67%) e farinha de trigo (-7,03%).

Entre novembro e dezembro de 2024, o preço do óleo de soja e carne bovina de primeira subiu em todas as cidades pesquisadas; Porto Alegre teve alta de 8,01% do preço médio do quilo da carne bovina de primeira, a terceira maior disparada no período.

Cesta básica x salário mínimo

Em dezembro de 2024, o tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta básica foi de 109 horas e 23 minutos quando analisadas todas as capitais; em Porto Alegre foi maior: 122 horas e sete minutos.

Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido – após o desconto referente à Previdência Social – o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu, em dezembro de 2024, 53,75%; a Capital apresentou resultado superior: 60%.