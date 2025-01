Evento para inserir reservistas do Exército no mercado de trabalho é realizado em Caxias do Sul

Estação Empregar Verde Oliva ocorre na agência do Fgtas/Sine. Porthus Junior / Agencia RBS

O Estação Empregar Verde Oliva ocorre nesta quinta-feira (9), em Caxias do Sul. Organizado pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Fgtas/Sine) e pelo Comando Militar do Sul, o feirão de empregos tem como objetivo inserir os jovens militares dispensados do quartel no mercado de trabalho, ou seja que entraram para a reserva da instituição.

O feirão ocorre na sede da agência FGTAS/Sine em Caxias, na Rua Bento Gonçalves, 1.901. De acordo com a coordenadora da agência da cidade, Zenaira Hoffmann, pelo menos oito empresas estarão no local para entrevistas de emprego. Apenas delas, são 196 vagas oferecidas. Há também oportunidades do painel da agência, o que faz com que sejam pelo menos 340 vagas.

Por conta do número de vagas oferecidas, todos trabalhadores com interesse nas ofertas podem participar. A orientação é que todos estejam às 8h na agência, portando documento de identidade.