Prefeitura de Viamão promete começar a tapar buracos na Estrada Caminho do Meio nesta quinta-feira

A palavra "vergonha" pintada em letras brancas de lado a lado reflete o sentimento de revolta de motoristas que passam pela Estrada Caminho do Meio, no limite entre Porto Alegre e Viamão. Em frente ao número 5.710, moradores decidiram manifestar a indignação com as condições precárias da via, que está repleta de buracos.

Neste trecho, quem vai em direção à Região Metropolitana precisa ficar atento para não estragar o veículo em um buraco na faixa da direita, fazendo com que muitos condutores reduzam a velocidade e invadam a pista contrária para desviar do obstáculo. No entanto, há também quem teve prejuízos pelas falhas, como a motogirl Ana Paula de Moraes, 45 anos.

— Eu já tinha entortado uma lâmina da minha moto, troquei, e entortou de novo nesses buracos. Danifica bastante os veículos — lamenta.

Pela extensão da estrada, buracos estão marcados com círculos pintados com tinta branca. Essas sinalizações foram realizadas pela prefeitura de Viamão, que confirmou o início da operação tapa-buracos para esta quinta-feira (9). O município afirmou à reportagem de Zero Hora que foram mapeados 177 trechos a serem consertados ao longo de toda a Estrada Caminho do Meio.

— Eles vêm, fazem o recapeamento, mas na primeira chuva, já retorna (o problema) — reclama o empresário Alex Horbach, 37 anos, que passava de carro pelo trecho mais problemático.