Justiça mantém liminar que suspende votação do pacote de Melo na Câmara de Porto Alegre

Em despacho assinado na noite desta quarta-feira (8), o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu manter a liminar que suspendeu a votação do pacote do governo Sebastião Melo (MDB). As mudanças tratam da extinção da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), transforma o conselho deliberativo do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) em órgão consultivo e redesenha o secretariado.