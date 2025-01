Avenida Nilo Peçanha passa por alterações no tráfego a partir desta quarta-feira

A avenida Dr. Nilo Peçanha está com bloqueio parcial no cruzamento com a rua Thomaz Gonzaga, na Zona Norte. A medida começou a valer nesta quarta-feira (8) e a estimativa é que siga pelos próximos 90 dias. No local haverá uma obra de extensão de rede de esgoto pluvial executada por um condomínio e fiscalizada pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).