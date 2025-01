Cavalos soltos na Avenida Severo Dullius causam transtorno aos motoristas

Mais de 10 cavalos foram encontrados soltos na manhã desta quarta-feira (8) na Avenida Severo Dullius, na zona norte de Porto Alegre.

Imagens mostram os animais andando pela pista, causando transtornos aos motoristas que precisam utilizar a avenida.

A Empresa de Transporte e Circulação (EPTC) esteve no local e a situação já havia sido contornada.

De acordo com a EPTC os animais são de moradores da região e já teriam sido recolhidos na noite de terça-feira (7), mas escaparam novamente.

Havia uma cerca neste entorno, mas foi arrombada. Moradores da região dizem que vão refazer a estrutura até o fim da semana.

A EPTC voltou ao local na manhã desta quarta-feira e prometeu recolher os animais caso a situação se repita.

Leia Mais Concluída primeira etapa de elevação do dique do Sarandi, em Porto Alegre

Rondas diárias

Gilberto Machado Fonseca, chefe da Equipe de Veículos de Tração Animal (EVTA), da EPTC, explica que o trecho onde os equinos foram vistos é um ponto frequente onde animais são encontrados. Ele pontua que os cavalos pertencem a moradores de uma comunidade que fica na Rua Sérgio Jungblut Dieterich, no bairro Sarandi.

Segundo ele, quando a EPTC chegou na Avenida Severo Dullius, nesta manhã, os animais não estavam mais na via. A suspeita é de que os cavalos sejam colocados para pastar junto a uma fazenda que há no local. Na tentativa de retirá-los do pasto, eles estariam fugindo para a estrada.

Fonseca diz que a equipe da EVTA vai passar a fazer rondas diárias no local para garantir que os cavalos não fiquem mais na rua, se colocando em perigo e oferecendo risco aos motoristas.

— Vamos seguir fazendo rondas e até permanência no local todas as manhãs no primeiro horário — diz.

O chefe da EVTA pontua que há três pontos críticos de abandono de cavalos na Zona Norte, que são constantemente monitorados:

Avenida das Indústrias

Rua Sérgio Jungblut Dieterich

Avenida Assis Brasil, próximo à Freeway

Recolhimento e adoção

Quando a EVTA localiza animais abandonados ou em situação de maus-tratos, eles são levados para o abrigo da EPTC, que fica na Zona Sul. Lá, passam por avaliação veterinária e recebem chip de identificação.

Caso o tutor do animal deseje recuperá-lo, ele pode se deslocar até o abrigo, onde vai assinar um termo de responsabilidade.

O animal passa a constar no cadastro da EPTC e o tutor pode ser acionado legalmente caso o cavalo seja apreendido em situação de abandono ou maus-tratos.

No abrigo, os animais ficam até 15 dias à espera do tutor. Após esse período, são colocados para adoção. Atualmente, há 43 cavalos no espaço. Destes, 29 estão aptos para adoção.

Como adotar

Para adotar um equino é preciso ter uma propriedade rural registrada com, no mínimo, dois hectares e meio de pastagem e comprovar experiência de trato com animais de grande porte. O adotante assina um termo afirmando que o cavalos não será usado para gerar renda, como puxar carroças, por exemplo.

Depois de adotado, conforme previsto em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público (MP), ocorrerão vistorias de seis em seis meses, nas quais serão tiradas fotos e serão feitas verificações do animal. É possível visitar o abrigo com agendamento prévio.