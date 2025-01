Homem morre em acidente na BR-285, em Lagoa Vermelha

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima dirigia um Ford/Pampa, com placas de Ibiraiaras, e morreu no local. O motorista do outro veículo envolvido no acidente, de 64 anos, foi encaminhado para o Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha em estado grave, conforme o Corpo de Bombeiros. Ele dirigia um Focus, com placas de Lagoa Vermelha.