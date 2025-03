Loja é invadida por carro pela segunda vez em Constantina

Segundo o dono do estabelecimento, condutora passou mal e perdeu o controle do veículo.

Uma loja de presentes de Constantina , município de 10,3 mil habitantes do norte gaúcho, teve prejuízo depois que um carro invadiu o estabelecimento na manhã de quinta-feira (27).

De acordo com o proprietário, é a segunda vez em quatro anos que a loja é invadida por um veículo. Ninguém ficou ferido.

Conforme relato do dono, a motorista do carro teria passado mal e tentado estacionar, mas perdeu o controle do veículo e bateu na porta de entrada da loja.