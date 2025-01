Avenida Severo Dullius terá bloqueio para obra de pavimentação até sexta-feira

A Avenida Severo Dullius será bloqueada nesta quinta-feira (9) entre as ruas Sérgio Jungblut Dieterich e a Lenea Gaelzer, em direção ao Aeroporto Internacional Salgado Filho. Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a interrupção no tráfego ocorre entre 9h e 17h.

A via será bloqueada para obra de pavimentação asfáltica. O desvio recomendado pela EPTC é pela Avenida Sertório, no sentido bairro-Centro, seguindo pela Rua Edu Chaves e Avenida dos Estados.

Na sexta (10), o bloqueio na Avenida Severo Dullius será na direção contrária, no sentido do aeroporto para a Sertório, a partir da rótula da Bernardino Bernardi. Como desvio, os motoristas deverão pegar a BR-116, Avenida Ceará e Avenida Sertório, no sentido Centro-bairro.

Impacto no transporte

A linha B09 (Aeroporto / Indústrias / Iguatemi) será impactada pelo bloqueio. Nesta quinta, haverá desvio no sentido Iguatemi/Aeroporto pela Avenida Sertório, Rua Edu Chaves, BR-116, Avenida Severo Dullius, Avenida das Indústrias, Rua Eugênio Rubo, Severo Dullius até chegar no terminal.

No sentido contrário, o ônibus sai do terminal, segue pela Severo Dullius, Avenida das Indústrias, Rua Eugênio Rubo e a rotatória da Severo Dullius em direção a Sertório.