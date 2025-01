Sete jogadores que atuam na Europa e prometem movimentar o mercado da bola em 2025

Salah já afirmou que esta será sua última temporada pelo Liverpool. ADRIAN DENNIS / AFP

As janelas de transferências de 2025 deverão ser de mudanças de grandes nomes do futebol europeu. Além de diversos jogadores estarem com contratos prestes a terminar e serem cobiçados por muitos clubes, alguns desejam sair de seus atuais times.

Diante desse cenário, Zero Hora preparou uma lista de sete nomes que atuam na Europa e podem movimentar o mercado da bola nos próximos meses. Veja abaixo.

Cinco jogadores que atuam na Europa e podem movimentar o mercado da bola

Mohamed Salah

O atacante egípcio de 32 anos já deixou claro que está em sua última temporada no Liverpool. Ele revelou que não houve progresso nas negociações de renovação e que seu foco agora é conquistar a Premier League mais uma vez — competição liderada pelos Reds neste momento. O esperado é que Salah deixe a Inglaterra ruma à Arábia Saudita, de acordo com especulações da imprensa europeia.

Jack Grealish

Atacante está sendo pouco utilizado por Guardiola. FRANCK FIFE / AFP

Em 2021, o Manchester City fez um dos investimentos mais altos da história do futebol para contratar Jack Grealish. Foram 100 milhões de euros. No entanto, com sua recente queda de desempenho, ele tem sido pouco utilizado por Guardiola e muito criticado pelos torcedores. Parte dos especialistas acreditam que uma mudança de ares faria bem para o atleta de 29 anos. O Tottenham monitora a situação do jogador. Há rumores sobre o interesse do Newcastle e do Aston Villa, seu ex-clube.

Dani Olmo

Questões judiciais deixam incerto o futuro de Dani Olmo no Barcelona. O atleta está registrado temporariamente pelo clube nas competições enquanto o principal tribunal esportivo da Espanha analisa o caso do Barcelona contra a La Liga e a Federação Espanhola de Futebol (RFEF). O empresário do jogador já revelou que esse é um momento “estressante” na carreira do herói da Espanha na Euro 2024. Manchester City e United estão atentos à situação e desejam contratar o atleta.

Bruno Guimarães

Brasileiro vive momento mágico no Newcastle. Divulgação / Newcastle United

Um dos protagonistas das últimas temporadas do Newcastle, Bruno Guimarães desperta interesse do Manchester City, que, segundo imprensa britânica, deve fazer uma proposta "irrecusável" para contar com o jogador. A venda do brasileiro de 27 anos pode ser facilitada, já que seu atual clube precisa de receitas para se adequar às regras de fair play financeiro da Premier League e da Uefa.

Trent Alexander-Arnold

Lateral-direito teria interesse em ir para o Real Madrid. JUSTIN TALLIS / AFP

Os rumores sobre o futuro do lateral-direito do Liverpool aumentaram entre o fim de 2024 e o início de 2025. Em término de contrato com os Reds, Alexander-Arnold já teria demonstrado interesse em sair rumo ao Real Madrid. O técnico Arne Slot nega, mas a novela parece estar longe do fim. O jornal espanhol As afirmou que o inglês está com "um pé e meio" no clube merengue.

Paulo Dybala

Argentino vive momento de altos e baixos na Roma. ALBERTO PIZZOLI / AFP

Mesmo que tenha recusado propostas da Arábia Saudita na última janela de transferências, em meados de 2024, o nome de Dybala segue rodeado de rumores. Recentemente, o Galatasaray, da Turquia, tentou levar o atleta, que vive altos e baixos na Roma. O São Paulo, inclusive, chegou a fazer uma sondagem para entender a viabilidade de realizar uma proposta pelo atleta argentino.

Matheus Cunha

O atacante brasileiro de 25 anos vive momento mágico pelo Wolverhampton. Ele é o artilheiro da equipe na Premier League, com média de um gol a cada duas partidas. O atleta já desperta interesse de times como Arsenal e Manchester United, que devem brigar pela contratação do meia-atacante durante o mês de janeiro, segundo imprensa britânica.