Batalhão de Choque reforça efetivo de Bento Gonçalves no combate à criminalidade

O efetivo do 4º BPChq irá atuar na cidade por tempo indeterminado, apoiando a Operação Bento Segura.

Policiais militares do 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChq) estão reforçando o efetivo de Bento Gonçalves . O objetivo é que a equipe auxilie o 3° Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (3° BPAT) no combate à criminalidade e na diminuição de crimes contra a vida.

Neste ano, nos primeiros cinco dias de janeiro, o município contabilizou três homicídios. No ano passado, a cidade registrou 38 mortes violentas. À frente do batalhão do município, o tenente-coronel Flori Chesani Junior, afirmou à reportagem que reduzir os índices de assassinatos é o principal desafio das forças de segurança para 2025.