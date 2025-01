Em ocorrências distintas, oito pessoas são presas e um menor é apreendido suspeitos de tráfico de drogas na Serra

Em Caxias, foram apreendidos coletes balísticos e munições. 12º Batalhão de Polícia Militar / Divulgação

Em menos de 24 horas, seis homens e duas mulheres foram presos, suspeitos de tráfico de drogas, em ocorrências distintas em Caxias do Sul, Canela, Farroupilha e Bom Jesus. Um adolescente de 13 anos também foi apreendido. As ações da polícia ocorreram entre a tarde de quarta-feira (8) e a manhã desta quinta-feira (9).

No início da tarde desta quarta, dois homens, de 39 e 43 anos, foram presos pelo 12º Batalhão de Polícia Militar (12° BPM) no bairro Pio X, em Caxias do Sul. A dupla conduzia um veículo Renault/Logan, quando foi abordada. Segundo a polícia, foram encontrados com eles 27 munições de calibre 380, 50 munições de calibre 12, seis placas e três capas de coletes à prova de balas, uma porção de maconha, uma porção de cocaína, além de dois carregadores de armas, uma balança de precisão e R$ 170. Eles foram detidos por porte ilegal de munições e tráfico de drogas.

Ainda na tarde de quarta, o 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º PChq) realizou três prisões. Na primeira ação, um homem e uma mulher, que não tiveram as idades divulgadas, foram detidos no bairro Planalto. Os suspeitos estavam em um veículo Ônix quando foram abordados. Com eles, a polícia encontrou 50 pedras de crack, 120 pinos de cocaína, dois envelopes de maconha, um celular e uma quantia em dinheiro não informada.

Logo em seguida, já no bairro Santa Fé, o Batalhão de Choque efetuou a prisão de uma mulher, que também não teve a identidade divulgada. Com a suspeita foram encontradas 50 pedras de crack, 10 porções de maconha, um pé de maconha e R$ 2.482. Ela foi detida suspeita de tráfico de drogas.

Um pé de maconha foi apreendido no bairro Santa Fé. 4º Batalhão de Polícia de Choque / Divulgação

Em outra ocorrência, em Canela, nas Hortênsias, um homem de 46 anos foi detido pela Brigada Militar (BM) durante patrulhamento na tarde de quarta-feira. Com ele, os policiais encontraram 20 buchas de cocaína, dinheiro e uma máquina de cartão. Segundo a polícia, o homem já tinha antecedentes por homicídio, posse de entorpecentes e apropriação indébita. Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio de Canela.

Já na madrugada desta quinta-feira (9), em Farroupilha, um adolescente de 13 anos foi apreendido no bairro Industrial, suspeito de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada por volta de 2h30min. Segundo informações do 36° Batalhão de Polícia Militar (36° BPM), com o jovem foram encontradas 34 pedras de crack e R$ 127. Ele foi conduzido à delegacia, onde foi acionado o Conselho Tutelar.