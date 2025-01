Moradora de Caxias do Sul está desaparecida desde o fim de dezembro

Moradora de Caxias do Sul, Maitê Luise Farioli Camana, 27 anos, está desaparecida desde o fim de dezembro. Segundo familiares, a mulher foi vista pela última vez no bairro Lourdes. Ela tem necessidades especiais e estava em um centro espírito com uma cuidadora. O caso foi registrado na Polícia Civil, que faz buscas no município e na região.