Em tempos de queimadas "apocalípticas" na Califórnia, como estão as da Amazônia?

O acumulado de janeiro a dezembro é o menor desde 2017 (veja gráfico), mas o sétimo maior desde 2008, quando o Imazon implementou seu sistema de monitoramento por satélite. Conforme as imagens, as áreas desmatadas passaram de 116 km² em novembro de 2023 para 164 km² no mesmo mês neste ano, aumento de 41%. Já as degradadas passaram de 1.566 km² para 2.882 km², 84% a mais.