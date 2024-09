O presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho, falou ao Gaúcha Atualidade, na manhã desta sexta-feira (13), sobre o trabalho do órgão no combate às queimadas florestais. Segundo o representante, os focos de incêndio foram causados de forma intencional.