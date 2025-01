Em Porto Alegre, não há chance de chuva na terça-feira (14). Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A terça-feira (14) será marcada pelo predomínio do tempo firme, com sol entre nuvens, na maior parte do Rio Grande do Sul. A semana segue com pouca chuva.

As temperaturas continuam elevadas e o calor se destaca nos próximos dias, especialmente no Oeste, Missões e Noroeste. Essas regiões devem ter tempo seco e quente, com níveis baixos de umidade do ar.

Nuvens carregadas ficam concentradas na metade Norte do Estado, o que inclui o Noroeste, a Serra e Litoral Norte. Há chance de pancadas irregulares no período da tarde.

Na quarta-feira (15), áreas de instabilidade avançam do interior do continente, ampliando a ocorrência de chuva em outras áreas do território gaúcho, como Oeste, Missões e Centro. Apesar da precipitação, o termômetro acompanha a tendência de elevação da temperatura e abafamento.

Veja a previsão para a sua região nesta terça-feira:

Região Metropolitana

O dia será de sol entre algumas nuvens, sem chance de chuva. Em Porto Alegre, o termômetro varia entre 19ºC e 32ºC.

Campanha

A previsão indica que a terça-feira será de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Bagé, a temperatura mínima atinge os 17ºC, e a máxima, os 30ºC.

Fronteira Oeste

A terça-feira será de sol e períodos de céu nublado. A noite terá muitas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura varia entre 21ºC e 34ºC.

Litoral Norte

É esperado sol entre algumas nuvens durante o dia, mas não chove. Em Capão da Canoa, a mínima atinge os 17ºC e a máxima, 25ºC.

Litoral Sul

Para o sul litorâneo, a previsão aponta que o dia será de sol com nuvens, sem possibilidade de chuva. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 21ºC e 26ºC.

Região Central

O dia será de sol com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva. Em Santa Maria, a temperatura mínima será de 17ºC e a máxima, de 30ºC.

Região Noroeste

O Noroeste deve ter sol com muitas nuvens e chuva à tarde. A nebulosidade predomina à noite, mas as pancadas param. Em Ijuí, a temperatura varia entre 18ºC e 31ºC.

Região Norte

A terça-feira será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, a nebulosidade continua e o tempo fica firme. Em Passo Fundo, a mínima será de 17ºC e a máxima, de 28ºC.

Região Sul

Durante o dia, deve ser observado sol com períodos de céu nublado. Em Canguçu, a mínima será de 16ºC e a máxima, de 26ºC.

Serra

A região serrana deve ter o predomínio de sol com nuvens e chuva passageira. À noite, tempo fica firme, mas ainda nebuloso. Em Bento Gonçalves, a temperatura fica entre 16ºC e 28ºC.

* Produção: Carolina Dill





