Temperatura segue elevada e calor predomina no RS nos próximos dias

Calor da manhã deste domingo na Capital deve permanecer nos próximos dias. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A semana será de temperatura elevada no Rio Grande do Sul. Os primeiros dias serão de tempo seco no Oeste e de possíveis pancadas irregulares de chuva em alguns municípios do Norte, Leste e Sul. Cenário pode mudar na quarta-feira (15).

Na segunda-feira (13), o amanhecer será sob condição de céu mais aberto e o sol aparece entre algumas variações de nuvens no Estado. Na Capital, o sol vai predominar entre poucas nuvens e não chove. A temperatura permanece elevada em Porto Alegre e em todas as regiões do RS.

A possibilidade de chuva, marcada para o Norte, Leste e Sul, existe devido à presença de umidade na atmosfera e o calor que podem estimular a ocorrência do fenômeno. Enquanto isso, na região da Fronteira Oeste e Missões, a umidade do ar pode ficar abaixo de 30% no período da tarde.

Na região serrana, a semana começa com céu aberto. No decorrer do dia, o sol deve aparecer entre algumas variações de nuvens. A partir da tarde, haverá condições favoráveis à ocorrência de pancadas isoladas em alguns municípios da Serra.

Na terça-feira (14), o cenário não tem muita alteração, com destaque para a possibilidade de pancadas irregulares de chuva entre o Planalto e a Serra Gaúcha, durante a tarde. As temperaturas permanecem elevadas em todo o Estado e as instabilidades continuam concentradas sobre o Norte do RS.

Ao longo do dia, o céu deverá apresentar boas aberturas e o sol aparece entre nuvens. Essa condição favorece a elevação dos termômetros e traz a sensação de abafamento. A possibilidade de chuva na Serra se deve à circulação de umidade na atmosfera aquecida.

Instabilidade

Já na quarta-feira (15), as áreas de instabilidade avançam pelo interior. Isso provoca pancadas de chuva no Oeste, Missões, Centro e Noroeste gaúcho de forma isolada a partir da tarde. Na serra, também não se descarta chuva isolada em alguns municípios, a partir da tarde, junto com a sensação de abafamento.

Enquanto na Campanha, Sul e leste do Estado, o sol predomina entre variações de nuvens. As temperaturas permanecem elevadas e o calor segue intenso, principalmente no interior do RS.

Confira a previsão do tempo para os próximos cinco dias em algumas cidades:

Porto Alegre

Segunda-feira (13) : a previsão do tempo para segunda-feira é de sol com algumas nuvens. Não chove. Mínima de 17ºC e máxima de 30°C.

: a previsão do tempo para segunda-feira é de sol com algumas nuvens. Não chove. Mínima de 17ºC e máxima de 30°C. Terça-feira (14) : sol o dia todo sem nuvens no céu, com aumento de nebulosidade à noite. Não chove. Mínima de 19ºC e máxima de 30°C.

: sol o dia todo sem nuvens no céu, com aumento de nebulosidade à noite. Não chove. Mínima de 19ºC e máxima de 30°C. Quarta-feira (15): sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Mínima de 21ºC e máxima de 32°C.

sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Mínima de 21ºC e máxima de 32°C. Quinta-feira (16): sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 22ºC e máxima de 33°C.

sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 22ºC e máxima de 33°C. Sexta-feira (17): sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Mínima de 23ºC e máxima de 33°C.

Capão da Canoa

Segunda-feira: aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Mínima de 17ºC e máxima de 24°C.

aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Mínima de 17ºC e máxima de 24°C. Terça-feira: dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Mínima de 17ºC e máxima de 25°C.

dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Mínima de 17ºC e máxima de 25°C. Quarta-feira : dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva. Mínima de 19ºC e máxima de 26°C.

: dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva. Mínima de 19ºC e máxima de 26°C. Quinta-feira: sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 29ºC e máxima de 26°C.

sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 29ºC e máxima de 26°C. Sexta-feira: sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Mínima de 21ºC e máxima de 29°C.

Caxias do Sul

Segunda-feira: sol, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. À tarde o céu fica com algumas nuvens. Mínima de 14ºC e máxima de 26°C.

sol, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. À tarde o céu fica com algumas nuvens. Mínima de 14ºC e máxima de 26°C. Terça-feira: sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Mínima de 17ºC e máxima de 28°C.

sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Mínima de 17ºC e máxima de 28°C. Quarta-feira: sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 18ºC e máxima de 29°C.

sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 18ºC e máxima de 29°C. Quinta-feira: sol, com muitas nuvens à tarde. À noite a nebulosidade diminui. Mínima de 18ºC e máxima de 31°C.

sol, com muitas nuvens à tarde. À noite a nebulosidade diminui. Mínima de 18ºC e máxima de 31°C. Sexta-feira: sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20ºC e máxima de 32°C.

Erechim

Segunda-feira: sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite, o céu volta a limpar. Mínima de 15ºC e máxima de 26°C.

sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite, o céu volta a limpar. Mínima de 15ºC e máxima de 26°C. Terça-feira: sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Mínima de 16ºC e máxima de 28°C.

sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Mínima de 16ºC e máxima de 28°C. Quarta-feira : sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 17ºC e máxima de 29°C.

: sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 17ºC e máxima de 29°C. Quinta-feira: sol o dia todo com algumas nuvens à tarde. Noite estrelada. Mínima de 17ºC e máxima de 30°C.

sol o dia todo com algumas nuvens à tarde. Noite estrelada. Mínima de 17ºC e máxima de 30°C. Sexta-feira: sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Mínima de 20ºC e máxima de 31°C.

Pelotas

Segunda-feira: sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. Mínima de 20ºC e máxima de 26°C.

sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. Mínima de 20ºC e máxima de 26°C. Terça-feira: sol com algumas nuvens. Não chove. Mínima de 20ºC e máxima de 27°C.

sol com algumas nuvens. Não chove. Mínima de 20ºC e máxima de 27°C. Quarta-feira: dia de sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite. Mínima de 23ºC e máxima de 28°C.

dia de sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite. Mínima de 23ºC e máxima de 28°C. Quinta-feira: sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 23ºC e máxima de 28°C.

sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Mínima de 23ºC e máxima de 28°C. Sexta-feira: sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Mínima de 23ºC e máxima de 27°C.

Santa Rosa

Segunda-feira: sol com algumas nuvens ao longo do dia. Noite de céu limpo. Mínima de 19ºC e máxima de 31°C.

sol com algumas nuvens ao longo do dia. Noite de céu limpo. Mínima de 19ºC e máxima de 31°C. Terça-feira: sol com algumas nuvens. Não chove. Mínima de 20ºC e máxima de 32°C.

sol com algumas nuvens. Não chove. Mínima de 20ºC e máxima de 32°C. Quarta-feira: sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24ºC e máxima de 32°C.

sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24ºC e máxima de 32°C. Quinta-feira: sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Mínima de 24ºC e máxima de 34°C.

sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Mínima de 24ºC e máxima de 34°C. Sexta-feira: sol com muitas nuvens à tarde, mas sem chuva. Mínima de 25ºC e máxima de 36°C.

São Borja

Segunda-feira: sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Mínima de 19ºC e máxima de 33°C.

sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Mínima de 19ºC e máxima de 33°C. Terça-feira: sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Mínima de 22ºC e máxima de 34°C.

sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Mínima de 22ºC e máxima de 34°C. Quarta-feira: sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. Noite chuvosa. Mínima de 23ºC e máxima de 33°C.

sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. Noite chuvosa. Mínima de 23ºC e máxima de 33°C. Quinta-feira: sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Mínima de 24ºC e máxima de 34°C.

sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Mínima de 24ºC e máxima de 34°C. Sexta-feira: sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Mínima de 24ºC e máxima de 36°C.

Torres