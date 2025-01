Entenda como o La Niña impactará o verão no RS 

RS deve registrar temperatura não muito elevada e médias mensais de chuva típicas para a estação do ano. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O fenômeno climático La Niña, que ocorrerá ao longo do verão, apresentará características de fraca a moderada, sendo sucedido no início do outono por um período de neutralidade, apontam meteorologistas. Na prática, para o Rio Grande do Sul, serão registrados índices de temperatura não muito elevados e médias mensais de chuva típicas para a estação do ano.

— Nas análises de modelos climáticos, classificamos o fenômeno La Niña como fraco, moderado ou forte, considerando intervalos de três meses. Para janeiro, fevereiro e março, a previsão é de distribuição típica de chuva, o que, teoricamente, afasta o risco de forte estiagem — afirma o meteorologista especialista em Risco Climático e pós-doutorando da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

Leia Mais Ano de 2024 é o mais quente já registrado no Brasil; superaquecimento influencia chance de eventos extremos como cheias

A previsão dos pesquisadores da UFPel acompanha o prognóstico divulgado nessa quinta-feira (9) pela agência norte-americana National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), que define em 59% de chance de que La Niña persista de fevereiro a abril. A chance de condições neutras de março a maio é de 60%.

Leia Mais Moradores avistam jacaré em cemitério de Osório

Para o coordenador do 8º Distrito de Meteorologia do Inmet, Marcelo Schneider, o comportamento esperado da temperatura do Oceano Pacífico — que determina a ocorrência do fenômeno climático — é de aquecimento na superfície da água:

— O mesmo ocorre desde o Atlântico Norte até a costa do Paraná e de Santa Catarina. Isso costuma gerar mais vapor de água e alternar alguns períodos de estiagem em algumas áreas com outros de instabilidade.

No Litoral, períodos ventosos e ocorrência de chuva. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Temperatura próxima dos 30ºC em Porto Alegre

Conforme o meteorologista da Climatempo, Guilherme Borges, diante da configuração de La Niña para o primeiro trimestre do ano, o Rio Grande do Sul terá frequência de influências de frentes frias. Isso produzirá índices moderados de temperatura neste verão.

— Para Porto Alegre, a previsão é de verão típico, com calor, porém sem temperatura excessivamente elevada. No Litoral, pode haver períodos ventosos e ocorrência de chuva — descreve Borges.

Segundo ele, na Capital, janeiro terá, na média, máximas de 31ºC, fevereiro com 30,5ºC e março com 29ºC, com incidência de chuva dentro da média típica para cada um destes meses.

Temperaturas máximas médias para os próximos meses

Região Metropolitana

Jan — 31ºC

Fev — 30,5ºC

Mar — 29ºC

Litoral Norte

Jan — 31ºC

Fev — 31ºC

Mar — 29ºC

Serra

Jan — 29ºC

Fev — 29ºC

Mar — 27ºC

Central e Vales

Jan — 31ºC

Fev — 31ºC

Mar — 29ºC

Norte e Noroeste

Jan — 31ºC

Fev — 31ºC

Mar — 29ºC

Sul e Centro Sul

Jan — 29ºC

Fev — 29ºC

Mar — 27ºC

Fronteira Oeste

Jan — 33ºC

Fev — 33ºC

Mar — 29ºC

Chuva média

Região Metropolitana

Jan — 140mm

Fev — 140mm

Mar — 140mm

Litoral Norte

Jan — 100mm

Fev — 100mm

Mar — 140mm

Serra

Jan — 180mm

Fev — 180mm

Mar — 180mm

Central e Vales

Jan — 140mm

Fev — 140mm

Mar — 140mm

Norte e Noroeste

Jan — 180mm

Fev — 180mm

Mar — 140mm

Sul e Centro Sul

Jan — 140mm

Fev — 140mm

Mar — 140mm

Fronteira Oeste

Jan — 180mm

Fev — 220mm

Mar — 260mm