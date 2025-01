São Paulo venceu de virada após estar perdendo por 2 a 0 no Pacaembu. Guilherme Veiga / SPFC

O torcedor que foi ao Pacaembu na manhã deste sábado (25) viu um jogo digno de uma final. De virada, o São Paulo derrotou o Corinthians por 3 a 2, após estar perdendo por 2 a 0, e conquistou a Copinha de 2025. Mais do que vencer o rival em um clássico Majestoso de futebol empolgante, alcançou sua quinta conquista na história do maior torneio de base do futebol brasileiro.

Leia Mais São Paulo x Corinthians: acompanhe a final da Copinha em tempo real

Nos primeiros 45 minutos, não faltou equilíbrio, empenho e gols. Se a partida iniciou com ritmo lento, isso mudou quando o Corinthians abriu o placar aos 33 minutos. Denner recebeu dentro da área, limpou a marcação e, com categoria, bateu sem chances para o goleiro rival: 1 a 0. Dez minutos depois, Gui Negão ampliou para 2 a 0 para o Timão, aproveitando bobeira da zaga. O São Paulo descontou no fim do primeiro tempo, aos 45 minutos, em cabeceio de Paulinho após escanteio cobrado por Ferreira.

Na segunda etapa, os são-paulinos voltaram com vontade. Vontade de fazer diferente. A equipe tricolor subiu as linhas e buscou a igualdade no marcador, que veio aos 17 minutos: Andrade, zagueiro, subiu mais que todo mundo: 2 a 2. Três minutos depois, Paulinho, mais uma vez, levou o torcedor tricolor à loucura e virou o placar, em bela cabeçada: 3 a 2. Por ter melhor campanha, o São Paulo teve o privilégio de 100% da torcida.

Nos minutos finais, coube ao São Paulo segurar a suada vantagem, enquanto o Corinthians, que buscava ser campeão pela 12ª vez, tentava espaços mas esbarrava em uma marcação eficiente. E não deu: o troféu ficou com o time do Morumbi.

O São Paulo encerra a campanha na 55ª Copa São Paulo com oito vitórias e um empate. O time treinado por Allan Barcelos marcou 24 gols e sofreu apena cinco. Em 2024, a equipe já tinha sido campeã da Copa do Brasil Sub-20 e vice do Campeonato Paulista.

Pentacampeão da Copinha

A conquista desta temporada foi a quinta do São Paulo. O time tricolor já havia sido campeão em 1993, 2000, 2010 e 2019. Essa conquista fez com que os são-paulinos igualassem o número de troféus de Inter e Fluminense. Acima deles apenas o Corinthians, com 11 títulos.