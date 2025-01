Parte do RS tem alerta para risco de tempestade até sábado

Alerta é válido para as áreas em amarelo no mapa.

Regiões do Rio Grande do Sul estão sob alerta para chuva, vento e risco de queda de granizo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo comunicado nesta sexta-feira (24), que indica "perigo potencial" de tempestade até as 10h de sábado (25).

Com grau de severidade amarelo – o menor na escala de risco –, o alerta entrou em vigor às 10h desta sexta. O comunicado é válido para toda a metade norte do Rio Grande do Sul (Missões, Noroeste e Norte) e inclui ainda municípios da Serra, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, Região Central, Fronteira Oeste e parte da Campanha.