Em Porto Alegre, é esperada chuva passageira durante o sábado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O final de semana dos gaúchos será de nebulosidade e chuva em praticamente todo o Rio Grande do Sul. No sábado (25), o avanço de uma nova frente fria deve manter a instabilidade.

O dia começa com formação de nuvens e chance para pancadas de chuva no Centro e no Norte, área que se estende entre o Planalto, os Vales e a Serra. No decorrer das horas, as precipitações ganham força, com risco elevado para temporais localizados seguidos por rajadas de vento e descargas atmosféricas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para essas regiões, válido até as 10h de sábado. Conforme o órgão, há chance para grandes volumes de chuva, ventos intensos e até queda de granizo. No entanto, o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos é baixo.

Aviso é válido até as 10h do sábado (25). Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Divulgação

No domingo (26), a frente fria se afasta e o tempo volta a firmar. O dia deve pode ter céu aberto, com algumas nuvens. Por conta da entrada de ventos úmidos sobre o continente, haverá condições para chuva isolada no Litoral Norte, mas sem expectativa de que seja intensa.

Pancadas de chuva voltam a se espalhar pelo Estado na segunda-feira (27), a partir da tarde. Haverá condições para precipitações fortes em municípios das Missões e do Planalto.

Veja a previsão para a sua região neste sábado:

Região Metropolitana

Sábado de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Em Porto Alegre, o termômetro varia entre 23ºC e 30ºC.

Campanha

A previsão do tempo para sábado é de sol, com chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. Em Bagé, a temperatura mínima atinge os 22ºC e, a máxima, os 29ºC.

Fronteira Oeste

Dia de sol, com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo fica firme. Em Uruguaiana, a temperatura varia entre 22ºC e 33ºC.

Litoral Norte

É esperado para a região sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima atinge os 23ºC e a máxima, 28ºC.

Litoral Sul

Sábado de sol entre algumas nuvens, sem chuva. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 23ºC e 28ºC.

Região Central

Dia nublado com chuva de manhã e no começo da tarde. Na sequência, as nuvens diminuem e o sol aparece. Em Santa Maria, a temperatura mínima será de 22ºC e, a máxima, de 30ºC.

Região Noroeste

É esperada chhuva forte pela manhã. Haverá abertura de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Em Santa Rosa, a temperatura varia entre 22ºC e 28ºC.

Região Norte

A região terá sol com períodos de céu nublado. Chuva ocorre no fim da manhã. A tarde e a noite serão chuvosas. Em Passo Fundo, a mínima será de 21ºC e a máxima, de 27ºC.

Região Sul

A previsão do tempo para sábado é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Em Pelotas, a mínima será de 22ºC e a máxima, de 29ºC.

Serra

Sábado de sol entre algumas nuvens e chuva passageira. À noite, nebulosidade, mas com tempo firme. Em Bento Gonçalves, a temperatura fica entre 20ºC e 27ºC.

Veja a previsão para a sua região neste domingo:

Região Metropolitana

O domingo terá sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, nebulosidade, mas com tempo firme. Em Porto Alegre, o termômetro varia entre 22ºC e 27ºC.

Campanha

Dia de sol com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bagé, a temperatura mínima atinge os 17ºC e, a máxima, os 29ºC.

Fronteira Oeste

A previsão é de sol com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura varia entre 23ºC e 32ºC.

Litoral Norte

A região deve ter sol, períodos de céu nublado e chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas. Em Capão da Canoa, a mínima atinge os 21ºC e a máxima, 25ºC.

Litoral Sul

Domingo de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 21ºC e 26ºC.

Região Central

Dia de sol com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Santa Maria, a temperatura mínima será de 20ºC e, a máxima, de 30ºC.

Região Noroeste

É esperado para a região sol com muitas nuvens pela manhã. Chove à tarde. À noite, a chuva para. Em Santa Rosa, a temperatura varia entre 22ºC e 32ºC.

Região Norte

Região deve ter sol com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Passo Fundo, a mínima será de 20ºC e a máxima, de 29ºC.

Região Sul

Domingo com sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com nebulosidade, mas não chove. Em Pelotas, a mínima será de 20ºC e a máxima, de 27ºC.

Serra

A previsão é de sol com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bento Gonçalves, a temperatura fica entre 20ºC e 28ºC.

* Produção: Carolina Dill