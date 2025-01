Quaraí, na Fronteira Oeste, registra a maior temperatura do Brasil nesta quinta-feira

Temperatura em município gaúcho estabelece um novo recorde de calor no país em 2025. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul voltou a liderar o ranking de calor no Brasil nesta quinta-feira (23). Conforme a Climatempo, a cidade que registrou a maior temperatura do país até às 16h foi Quaraí, na Fronteira Oeste, com 42,4ºC, contabilizados pelos medidores do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O calorão no município gaúcho é também a maior temperatura no RS em quase três anos, quando as medições do Inmet indicaram 42,9°C, em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, em 27 de fevereiro de 2022.

Além disso, a temperatura na cidade que faz fronteira com o Uruguai estabelece um novo recorde de calor no país em 2025. A máxima anterior no Brasil, de 42,1ºC, havia acontecido em 17 de janeiro, em Porto Murtinho, na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai.

Entre as 10 temperaturas mais elevadas do país nesta quinta, nove foram registradas em municípios gaúchos, todas acima dos 37ºC.

Em Porto Alegre, os termômetros bateram 34,7°C, sendo menor do que a máxima contabilizada na última sexta-feira, o dia considerado o mais quente do verão 2024/2025, com 35,7°C, conforme medição do Inmet.

Veja as 10 maiores temperaturas do país até às 16h desta quinta-feira, segundo o Inmet: