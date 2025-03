RS pode ter chuva forte nesta quarta-feira

O tempo instável deve continuar sobre o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (26). A previsão indica que a atuação de uma área de baixa pressão sobre o interior do continente e a circulação de ventos úmidos devem manter o cenário de chuva sobre parte do território gaúcho.

De acordo com a Climatempo, o período da manhã terá céu mais aberto, com o sol aparecendo entre nuvens. À tarde, haverá condições para pancadas de chuva moderada a forte entre as regiões Noroeste, Norte, Serra e Litoral Norte, com potencial para rajadas de vento e raios.