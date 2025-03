Terremoto é registrado na Nova Zelândia

Terremoto atingiu a Ilha Sul da Nova Zelândia. USGS / Reprodução

Um terremoto de magnitude 6,7 foi registrado no início da tarde de terça-feira (25), no horário local, na Ilha Sul da Nova Zelândia, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

Inicialmente, a magnitude havia sido estimada em 7,0. O tremor ocorreu às 14h43min no país da Oceania (o que equivale a 22h43min de segunda-feira, no horário de Brasília), a uma profundidade de 10 km. Já o epicentro foi localizado a cerca de 150 km da costa sudoeste da ilha sul do país, informou o USGS.

O USGS utiliza a escala de magnitude de momento para medir a intensidade dos terremotos. Trata-se de uma escala logarítmica: para cada número inteiro que aumenta, a quantidade de energia libertada por um terremoto aumenta cerca de 32 vezes.

Autoridades avaliaram risco de tsunami

Apesar do forte abalo, o Centro de Alertas de Tsunami do Pacífico não emitiu alerta para a região. No entanto, a agência de gestão de emergências do país afirmou que estava "avaliando se o terremoto criou um tsunami que possa afetar a Nova Zelândia".

Ondas significativas, no entanto, não foram registradas na região.

Ben Sievwright, proprietário do Ziff’s Cafe na cidade de Invercargill, no sul do país, relatou ter sentido "um pequeno tremor".

— Apenas uma minúscula sacudida, nada significativo — disse à AFP.

O que é um terremoto?

Terremotos são vibrações na crosta terrestre causadas pelo movimento das placas tectônicas. Esses abalos sísmicos podem ocorrer devido ao atrito entre as placas, falhas geológicas ou atividades vulcânicas.

A intensidade de um terremoto é medida pela escala Richter, que quantifica a energia liberada no epicentro do abalo. Já a escala de Mercalli avalia os danos e impactos percebidos pela população.

Tremores de magnitude acima de 6,0 podem causar destruição significativa, dependendo da profundidade e proximidade de áreas habitadas.

Terremotos são comuns na Nova Zelândia

A Nova Zelândia está localizada no chamado "Círculo de Fogo do Pacífico", que também engloba o Japão, Estados Unidos, Canadá, Rússia, Sudeste Asiático e a Oceania.

Essa região registra uma intensa atividade sísmica e vulcânica devido ao encontro de várias placas tectônicas e, devido a isso, ocorrem milhares de pequenos tremores anualmente, sendo que alguns podem ser devastadores.

Em 2011, por exemplo, um terremoto de magnitude 6,3 atingiu a cidade de Christchurch, na ilha sul, destruindo grande parte do centro urbano e resultando na morte de 185 pessoas. Já em 2016, um tremor de magnitude 7,8 sacudiu Kaikoura, também na ilha sul, provocando deslizamentos de terra e danos em infraestruturas.