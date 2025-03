RS teve 226 temperaturas na casa dos 40ºC desde 1961; veja onde e quando ocorreram

O calor que atingiu o Rio Grande do Sul neste verão, com temperaturas na casa dos 40ºC , tem, ao longo dos anos, se tornado mais comum.

O patamar foi atingido 226 vezes em estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) desde 1961, ano desde o qual há dados para consulta pública no site do órgão federal (veja no mapa abaixo).