Sob influência do La Niña, RS teve cinco ondas de calor e municípios com metade do volume de chuva previsto para o verão

Ao menos 10 cidades gaúchas tiveram máximas acima dos 40ºC durante do verão. Porto Alegre bateu os 39,3°C. André Ávila / Agencia RBS

O verão se despediu na madrugada desta quinta-feira (20), dando lugar ao outono. A estação mais quente do ano, que no Rio Grande do Sul costuma ser de muita chuva, teve volume abaixo da média e temperatura recorde, com ao menos 10 municípios batendo os 40ºC. Quaraí chegou a registrar máxima de 43,8ºC.

Metade das localidades gaúchas com estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registraram até 250 milímetros de chuva entre 21 de dezembro e 20 de março. O volume representa 50% do que é esperado para a estação toda. Em Cruz Alta e Quaraí o acumulado não chegou a 10%, com 43,8mm e 77mm, respectivamente.

O resultado da pouca chuva foi o aumento da estiagem no Estado.

A explicação para o verão ter tido este comportamento está no La Niña. O fenômeno que provoca o resfriamento anormal e persistente do Oceano Pacífico Equatorial costuma reduzir quantidade e frequência de chuva e aumentar o calor no Rio Grande do Sul.

Além disso, o Estado enfrentou cinco ondas de calor. Na última, chegou a ficar quase duas semanas sob influência do fenômeno, entre fim de fevereiro e 10 de março.

Calor recorde

Que o verão é uma estação de altas temperaturas não é nenhuma novidade. Mas a última temporada foi escaldante no Rio Grande do Sul.

As temperaturas máximas absolutas atingiram valores extremos e, com as sucessivas ondas de calor, as chegaram ou ultrapassaram os 40°C em diversos municípios. GUILHERME BORGES Meteorologista da Climatempo

Municípios mais quentes

Quaraí: 43,8°C Uruguaiana: 41,3°C Campo Bom: 41,3°C Santiago 40,9°C São Gabriel: 40,6°C São Vicente do Sul: 40,4°C Alegrete: 40,3°C Camaquã: 40,2°C Santa Maria: 40,0°C São Borja: 40,0°C Porto Alegre: 39,3°C

Cinco ondas de calor atuaram sobre o RS durante o verão. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Pouca chuva

O verão no Estado costuma ser chuvoso, com volumes entre 400 milímetros e 500 milímetros ao longo dos três meses da estação, conforme projeção do Inmet.

Mas o acumulado não chegou à metade disso na maior parte dos municípios. Em algumas localidades a chuva chegou a apenas 10% do volume previsto.

— Algumas cidades registraram volumes muito baixos, como Cruz Alta, Quaraí e São Luiz Gonzaga, onde o acumulado ficou abaixo de 100 milímetros. De maneira geral, a maior parte dos municípios teve precipitação abaixo da média para a estação, com volumes inferiores a 250 milímetros — destaca Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo.

O resultado desse baixo volume de chuva é a estiagem ganhando fôlego no Estado.

Até esta quinta-feira, conforme painel da Casa Militar que acompanha a situação no RS, 250 municípios haviam noticiado situação de emergência. Desse total, 243 já publicaram decreto sobre a situação.

Quaraí foi o município mais quente do RS e também um dos que registrou menos volume de chuva no verão passado. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS