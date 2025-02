Temperatura desta terça-feira no RS é a maior desde 1910

Porto Alegre teve o dia mais quente de 2025, com 37,3ºC medidos por volta das 16h. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Em meio a uma onda de calor, o Rio Grande do Sul atingiu, nesta terça-feira (4), a maior temperatura já registrada na história climática do Estado, contabilizada de forma regular desde 1910.

A marca de 43,8°C foi anotada por volta das 15h, na estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) localizada no município de Quaraí, na Fronteira Oeste.

O registro supera o recorde anterior, de 42,9°C contabilizados em Uruguaiana no dia 27 de fevereiro de 2022. Além disso, entra para os livros de história como a maior medição em 115 anos no Estado.

Conforme a Climatempo, a tarde desta terça-feira também foi tórrida em Porto Alegre. A capital dos gaúchos teve o dia mais quente de 2025, com 37,3ºC medidos por volta das 16h.

Onda de calor segue nos próximos dias

Conforme o meteorologista do Inmet Marcelo Schneider, a onda de calor evidenciada no RS deve durar mais alguns dias. A tendência é de que entre terça e quarta-feira as temperaturas continuem altas em todo o Estado.

— Esse ano, em particular, temos a influência do La Niña, gerando mais calor no norte da Argentina e no oeste do Rio Grande do Sul. Também estamos tendo mais dias consecutivos com intensa radiação solar. Os oceanos estão muito quentes, o que influenciou no nosso tempo — contextualiza o meteorologista.

O calor deve atingir toda a faixa oeste do Estado, além de parte do centro, sul e norte do território gaúcho. Em cidades da Fronteira Oeste e das Missões, por exemplo, a temperatura pode ultrapassar os 40ºC.

A Região Metropolitana também é uma das áreas de abrangência do evento climático. Em Porto Alegre, o tempo ensolarado se destaca, com máximas podendo chegar aos 38ºC.

No final de quarta-feira, há a possibilidade de abafamento seguido de temporal. Entre quinta e sexta-feira, o tempo deve seguir estável, com uma pequena diminuição de temperatura. No entanto, mais calor está previsto para o final de semana.

Temperaturas máximas no RS desde a década de 1910

43,8ºC - Quaraí (04/02/2025) 42,9ºC - Uruguaiana (27/02/2022) 42,6ºC - Jaguarão (01/01/1943) 42,5ºC - Quaraí (03/02/2025) 42,4ºC - Quaraí (23/01/2025), Dom Pedrito (janeiro de 1943, sem confirmação do dia) e São Luiz Gonzaga (16/01/1943) 42,3ºC - Santa Cruz do Sul (17/02/1929)