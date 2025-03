Semana começa com presença de nebulosidade no RS

Em Porto Alegre, a mínima prevista é de 21ºC, enquanto a máxima deve chegar a 29ºC. André Ávila / Agencia RBS

A semana deve começar com a presença de pancadas de chuva e nebulosidade no Rio Grande do Sul. De acordo com a Climatempo, a atuação de um sistema de baixa pressão e a circulação de umidade devem favorecer o retorno das instabilidades sobre parte do território gaúcho.

Na segunda-feira (24), o dia será ensolarado, apesar da tendência de céu encoberto em quase todo o Estado. A presença de chuva isolada também poderá ser observada pelos gaúchos ao longo do dia. Conforme a Climatempo, as condições climáticas estarão propensas para o aparecimento de arco-íris pela manhã e tarde.

Seguindo a tendência dos últimos dias, as temperaturas devem se manter estáveis na segunda-feira, variando entre 20ºC e 30ºC em todas as áreas do RS.

Leia Mais Ibama apreende cerca de 60 mil peixes geneticamente modificados para brilhar sob luz ultravioleta

Temperatura pelo Estado

Em Porto Alegre, a mínima prevista é 21ºC, enquanto a máxima é 29ºC. A nebulosidade deve apagar um pouco do brilho do sol pela manhã. À tarde, há chances de chuva, o que deve seguir ocorrendo até o final do dia. A Região Metropolitana deve seguir a tendência da Capital, porém, com maior probabilidade de chuva pela noite.

Na Campanha, o dia deve começar ensolarado, com registro de algumas nuvens. A chuva está prevista para o final da manhã e início da tarde, estabilizando-se à noite. Em Bagé, as temperaturas podem variar entre 18ºC e 27ºC.

Chuvas passageiras podem ocorrer no Litoral Sul durante o dia. Na Fronteira Oeste, o predomínio será de tempo firme na segunda-feira.

Em Uruguaiana, a temperatura mínima pode chegar aos 21ºC. Já em Rio Grande, espera-se um dia nublado com temperatura variando entre 20ºC e 26ºC, enquanto Santa Maria poderá registrar máximas de 30ºC e mínimas de 19ºC.