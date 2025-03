Final de semana com chuva forte e calor no RS; veja como fica o tempo

Em Porto Alegre, predomínio deve ser de tempo firme e de nebulosidade. André Ávila / Agencia RBS

A chuva deve retornar ao Rio Grande do Sul neste final de semana. De acordo com a Climatempo, a atuação de um sistema de baixa pressão e a circulação de umidade devem favorecer o retorno das instabilidades sobre parte do território gaúcho.

Ao longo do sábado (22), a tendência é que a nebulosidade apresente variações. Os núcleos de chuva começam a se desenvolver a partir da tarde, condicionando a ocorrência de pancadas com intensidade de moderada a forte na Fronteira Oeste e na Região Sul.

Nessas áreas, é possível que a queda d'água chegue acompanhada de descargas elétricas, rajadas de vento e, inclusive, granizo.

A temperatura continua elevada no Estado, beirando os 30ºC em todas as regiões. Na Capital, o predomínio será de tempo firme, com máximas próximas aos 32ºC. Em Santa Maria, o índice pode chegar aos 33ºC.

Já no domingo (23), as áreas de precipitação se espalham. As condições meteorológicas devem favorecer a ocorrência de chuva moderada a forte, com potencial para raios e granizo, na Fronteira Oeste, Noroeste, Norte, Serra, Campanha e em toda a faixa Sul. Nas demais regiões, haverá maior formação de nebulosidade e possibilidade de pancadas isoladas.

Em Bagé e em Passo Fundo, a mínima atinge 20ºC e a máxima, 29ºC. Em Capão da Canoa, a temperatura fica entre 20ºC e 28ºC.

Veja a previsão para a sua região neste sábado:

Região Metropolitana

Dia de sol entre algumas nuvens. À noite, o céu fica com nebulosidade, mas não chove. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 18ºC e 32ºC.

Campanha

Sábado de sol entre muitas nuvens de manhã, passando a nublado, com possibilidade de garoa à noite. Em Bagé, a mínima atinge 19ºC e a máxima, 28ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de tempo chuvoso pela manhã. O sol aparece à tarde, mas será seguido por pancadas de chuva. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 20ºC e 31ºC.

Litoral Norte

A região deve ter um sábado de sol com períodos de céu nublado. Noite com nebulosidade. Em Capão da Canoa, a temperatura fica entre 17ºC e 27ºC.

Litoral Sul

Sábado com sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Há previsão de chuva. Em Rio Grande, a mínima atinge 21ºC e a máxima, 27ºC.

Região Central

Previsão indica que o tempo será sol, passando a nublado, com possibilidade de garoa. Noite com nebulosidade. Em Santa Maria, os termômetros ficam entre 19ºC e 33ºC.

Região Noroeste

Dia de sol, passando a nublado e com possibilidade de garoa. À noite, céu permanece encoberto. Em Santa Rosa, a temperatura varia entre 22ºC e 29ºC.

Região Norte

Tempo deve ser de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Passo Fundo, a mínima atinge 18ºC e a máxima, 30ºC.

Região Sul

Sábado de sol e períodos de céu nublado. À noite, ocorrem pancadas de chuva. Em Canguçu, a temperatura varia entre 17ºC e 28ºC.

Serra

Região deve ter sol e períodos de céu nublado. Noite com nebulosidade. Pode chover fraco em pontos do alto da Serra. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 16ºC e 29ºC.

Veja a previsão para a sua região neste domingo:

Região Metropolitana

Domingo começa com sol, seguido pela chegada de nuvens à tarde. À noite, o céu fica nublado e pode chuviscar. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 20ºC e 32ºC.

Campanha

Previsão do tempo para domingo é de céu nublado com possibilidade de chuva forte. Em Bagé, a mínima atinge 20ºC e a máxima, 29ºC.

Fronteira Oeste

Região deve ter céu nublado, com possibilidade de garoa e chuva forte. À noite, as nuvens diminuem. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 20ºC e 30ºC.

Litoral Norte

Domingo deve começar com sol, seguido pela formação de nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Capão da Canoa, a temperatura fica entre 20ºC e 28ºC.

Litoral Sul

É esperado para a região sol entre muitas nuvens pela manhã, com possibilidade de chuva. À tarde e à noite, céu nublado e chance de queda de garoa. Em Rio Grande, a mínima atinge 22ºC e a máxima, 29ºC.

Região Central

Dia de sol, com pancadas de chuva pela manhã. À noite, nebulosidade persiste e pode chuviscar. Em Santa Maria, os termômetros ficam entre 20ºC e 30ºC.

Região Noroeste

Céu nublado com possibilidade de chuva predomina sobre a região o dia todo. À noite, as nuvens diminuem. Em Santa Rosa, a temperatura varia entre 20ºC e 30ºC.

Região Norte

Previsão de sol entre muitas nuvens pela manhã, passando a nublado, com possibilidade de chuva, à noite. Em Passo Fundo, a mínima atinge 20ºC e a máxima, 29ºC.

Região Sul

Domingo com sol entre muitas nuvens de manhã, seguido por pancadas de chuva. À tarde e à noite, céu nublado com possibilidade de garoa. Em Canguçu, a temperatura varia entre 20ºC e 28ºC.

Serra

Região deve começar o dia com sol entre muitas nuvens, passando a nublado. À noite, nebulosidade e chuva são esperadas. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 18ºC e 29ºC.

*Produção: Carolina Dill