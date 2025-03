Alerta de temporal, chuva forte e tempo abafado: como fica a previsão no RS nesta terça-feira

Em Porto Alegre, a terça-feira amanhece com nebulosidade. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O tempo deve permanecer instável no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (25). Isso porque há um fluxo de umidade ainda presente sobre o Estado, capaz de manter as condições de chuva.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para a metade norte do Rio Grande do Sul, com risco de tempestade e queda de granizo. Com grau de severidade amarelo — o menor da escala de risco —, o comunicado é válido, pelo menos, até as 9h de terça.

O dia deve começar com sol entre nuvens e ar abafado, seguido pelo aumento gradativo da temperatura e pela formação de nuvens carregadas. Pancadas fortes são esperadas em toda a faixa centro-leste e sul do território gaúcho. A Climatempo destaca como ponto de atenção a porção litorânea e a região do Chuí.

Para as áreas do oeste e sudoeste, a previsão indica que o predomínio será de sol entre algumas nuvens o longo da terça-feira.

Em Porto Alegre, a terça-feira começa sem chuva, mas, com muita nebulosidade. Quedas d'água mais isoladas e rápidas podem ocorrer durante a tarde.

A tendência é que, na quarta-feira (26), a chuva diminua. Há previsão de tempo mais aberto sobre a região central, sul e norte do Rio Grande do Sul.

Veja a previsão para a sua região nesta terça-feira:

Região Metropolitana

A terça-feira começa com sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva são esperadas à tarde e à noite. Em Porto Alegre, a temperatura fica entre os 20ºC e os 28ºC.

Campanha

O dia amanhece com sol, seguido por pancadas de chuva ainda pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo fica firme. Em Bagé, as mínimas atingem os 18ºC e as máximas, os 26ºC.

Fronteira Oeste

Região deve ter sol com nebulosidade variável pela manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite, a chuva para. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre os 21ºC e os 30ºC.

Litoral Norte

O sol deve aparecer entre algumas nuvens, com previsão de chuva passageira durante o dia. À noite, a nebulosidade persiste. Em Capão da Canoa, a temperatura fica entre os 20ºC e os 24ºC.

Litoral Sul

Dia de sol entre algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com nebulosidade. Podem ocorrer pancadas isoladas. Em Rio Grande, as mínimas ficam em 21ºC; as máximas, nos 25ºC.

Região Central

É esperado um dia de sol com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Santa Maria, os termômetros ficam entre 21ºC e 28ºC.

Região Noroeste

Há previsão de predomínio de sol entre nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Santa Rosa, a mínima fica em 20ºC e, a máxima, em 30ºC.

Região Norte

Terça-feira de sol entre algumas nuvens e chuva passageira. À noite, nebulosidade continua. Passo Fundo terá mínima de 19ºC e máxima de 29ºC.

Região Sul

A região deve ter um dia de sol, com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Em Canguçu, a temperatura mínima atinge os 18ºC e a máxima, os 24ºC.

Serra

Dia de muita nebulosidade. Tempo abre no fim da manhã e as temperaturas sobem de maneira gradativa. Em Bento Gonçalves, a variação dos termômetros ficam entre 17ºC e 26ºC.

*Produção: Carolina Dill