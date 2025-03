Quinta-feira tem risco de temporais no RS; veja como fica o tempo

Na Serra, pancadas de chuva ocorrem à tarde e à noite. Lucas Amorelli / Agencia RBS

A quinta-feira (27) será de chuva na maior parte do Rio Grande do Sul. O cenário de instabilidade será estabelecido pela presença de uma área de baixa pressão sobre o interior do continente, associada a um fluxo de umidade e calor vindo do norte do país.

A manhã já deve registrar pancadas de chuva de moderada a forte intensidade em áreas da Fronteira Oeste, com possibilidade de virem acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A previsão indica que, ao longo do dia, a possibilidade de precipitação ganha força e se espalha para outras regiões do Estado.

De acordo com a Climatempo, o destaque do dia fica para a condição de formação de temporais com vento forte e raios em cidades da faixa oeste, central e do noroeste do território gaúcho. Nessas porções, não se descarta a ocorrência de quedas de granizo.

Já na sexta-feira (28), uma nova frente fria deve avançar pelo Rio Grande do Sul e continuar provocando chuva ao longo do dia. A previsão é de muita nebulosidade em todas as áreas, com precipitação.

Municípios das Missões, Campanha e da Serra podem registrar temporais. Nas demais áreas, a chuva ocorre com intensidade moderada.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira:

Região Metropolitana

A previsão indica que o dia começa com sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva são esperadas à tarde e à noite. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 19ºC e 31ºC.

Campanha

Dia nublado, com chuva pela manhã e no começo da tarde. As nuvens diminuem e o sol aparece. Em Bagé, a mínima chega aos 20ºC e a máxima, aos 25ºC.

Fronteira Oeste

Quinta-feira com predomínio de sol entre algumas nuvens. Chove durante o dia e à noite. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre os 21ºC e os 29ºC.

Litoral Norte

A região terá sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Em Capão da Canoa, a mínima atinge os 29ºC e a máxima, os 26ºC.

Litoral Sul

Predomínio de sol entre muitas nuvens ao longo da quinta-feira. São esperadas pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Rio Grande, o dia começa com 22ºC e pode chegar aos 27ºC.

Região Central

Quinta-feira nublada o dia todo, com possibilidade de garoa de manhã e chuva à noite. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 21ºC e 25ºC.

Região Norte

Dia de sol com algumas nuvens e chuva. À noite, a nebulosidade persiste. Em Passo Fundo, os índices variam entre 19ºC e 25ºC.

Região Noroeste

Chuva forte pode ocorrer pela manhã e pela tarde. Nuvens diminuem e o sol aparece. Em Santa Rosa, o dia começa com 22ºC e pode chegar aos 26ºC.

Região Sul

Previsão de sol entre algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Em Canguçu, o termômetro varia entre 19ºC e 25ºC.

Serra

Região deve ter sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva ocorrem à tarde e à noite. Em Bento Gonçalves, índices ficam entre 18ºC e 26ºC.

*Produção: Carolina Dill