Rio Grande do Sul soma 200 municípios em situação de emergência devido à estiagem

O Rio Grande do Sul chegou a 200 municípios com decreto de situação de emergência em razão dos efeitos da estiagem de 2025. O número foi atualizado nesta sexta-feira (7) pela Defesa Civil e equivale a 40,2% das cidades gaúchas .

O decreto mais recente foi editado nesta sexta pela prefeitura de Ametista do Sul, no norte do Estado.

Os municípios atingidos pela estiagem se concentram na metade Oeste, no Centro do Estado, na região Norte e na região da Campanha gaúcha. Das 200 cidades em emergência, 84 já tiveram os decretos homologados pelo governo do Estado e 65 obtiveram reconhecimento do governo federal.