Mapas mostram regiões onde onda de calor atuará de forma mais intensa no RS

Grande parte do Rio Grande do Sul deve registrar temperaturas acima da média, o que é ilustrado nos mapas pelas cores em vermelho mais escuro. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Os gaúchos sentiram uma leve redução nos termômetros nesta quinta-feira (27). O alívio, no entanto, durará pouco. O Rio Grande do Sul vai encarar mais um período de temperatura bastante elevada nos próximos dias.

Mapas divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram a tendência de intensificação do calor, corroborando para a previsão de uma nova onda de calor atuando sobre o Estado. O fenômeno meteorológico poderá ser observado ainda no final de semana ou no início da próxima.

— Teremos uma sequência de dias com temperaturas muito altas, podendo se aproximar ou ultrapassar os 40ºC. Essa é a diferença com relação às ondas de calor anteriores — explica Glauco Freitas, meteorologista do Inmet.

Para a Climatempo, a onda de calor se inicia na sexta-feira (28) e está prevista para durar, pelo menos, até a quarta-feira (5). Não se descarta a possibilidade de se estender até o dia 10 de março.

Conforme mostra o modelo meteorológico COSMO (Consórcio para Modelagem em Pequena Escala, na sigla em português), um dos utilizados pelo Inmet, as áreas que devem registrar temperatura máxima mais alta são a região metropolitana de Porto Alegre, os vales do Rio Pardo e do Taquari, além da faixa central, norte e todo o oeste do território gaúcho.

Nessas áreas, a elevação pode ser de 5ºC a 7ºC acima da média. As demais, como extremo sul, parte da serra e do nordeste do Rio Grande do Sul, devem ficar na condição de calor intenso, entre 3ºC e 5ºC além do esperado para essa época do ano.

— Vai ser um início de março bem quente. Esse calor deve se fazer presente durante quase toda essa primeira quinzena do mês. A condição será de temperatura acima da normalidade — adiciona Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo.

Regiões mais afetadas pela elevação na temperatura

As imagens do modelo meteorológico COSMO fazem referência à previsão de temperatura máxima que deve ser registrada às 15h (18h UTC), dos dias 28/02, 01/03, 02/03, 03/03, 04/03 e 05/03. Quanto mais intensa a cor em vermelho, maior deve ser a temperatura.

É importante destacar que as imagens foram captadas nesta quinta-feira (27) e os modelos meteorológicos podem sofrer alterações de um dia para o outro.

Sexta-feira - 28 de fevereiro

Após um dia de leve queda, a temperatura volta a ficar elevada no Rio Grande do Sul na sexta-feira (28). A área que deve registrar mais calor abrange parte do noroeste do Estado. Outras regiões com índices em elevação são parte dos arredores da região metropolitana de Porto Alegre, parte do centro do Estado e Fronteira Oeste. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Sábado - 1º de março

A temperatura fica mais elevada no dia seguinte em comparação ao período anterior, abrangendo uma área maior do Rio Grande do Sul. O Estado deve ter índices próximos aos 36ºC e 38ºC. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Domingo - 2 de março

Parte das regiões dos Vales e Metropolitana podem ter índices no entorno dos 40ºC. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Segunda-feira - 3 de março

Mais áreas devem se aproximar e até ultrapassar os 40ºC. Mapa indica tendência para as regiões Metropolitana, dos Vales, Centro, Fronteira Oeste e parte do Sul. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Terça-feira - 4 de março

Área com maior abrangência de previsão de temperatura máxima mais elevada é a Fronteira Oeste na terça-feira (4). Dentro da região, há possibilidade de índices ultrapassando os 40ºC. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Quarta-feira - 5 de março

Na quarta-feira (5), o cenário de temperaturas acima da média continua predominando no Rio Grande do Sul. Previsões preliminares da Climatempo indicam que a onda de calor deve chegar ao fim neste dia, sendo "quebrada" pela entrada de uma nova frente fria. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

O que está motivando essa onda de calor?

O meteorologista Guilherme Borges afirma que o novo fenômeno será influenciado pelo encontro de dois sistemas de alta pressão, um que está atuando sobre o continente, e outro que se aproxima do oceano em direção à América do Sul, chamado de Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS). Aliada a isso, há a alta incidência solar, característica da estação.

Esses dois sistemas localizados na atmosfera estimulam a circulação de ventos no sentido anti-horário e intensificam a movimentação do ar de cima para baixo.

Essa condição impede que nuvens se formem com facilidade e favorece a condição de céu aberto. Eles também fazem com que a massa de ar quente fique concentrada próxima à superfície e dificultam a entrada de frentes mais frias.