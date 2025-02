Nova onda de calor se inicia nesta sexta-feira no RS; veja como fica o tempo

Uma forte massa de ar quente ganha intensidade sobre o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, dando início a uma nova onda de calor — a quarta do Estado, e quinta no Brasil.

A previsão indica que a sexta-feira começa com sol e variações de nebulosidade . Ao longo da tarde, a chuva deve ganhar força , com potencial para episódios de temporais, especialmente entre a região das Missões, Fronteira Oeste, Campanha e Extremo Sul.

A tendência é que, no sábado, as áreas de instabilidade continuem atuando sobre essas localidades. No Sul, pode chover forte. Os termômetros devem apresentar elevação mais acentuada, estimulando a sensação do abafamento.