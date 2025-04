Qual o top 5 dos mais ricos da Libertadores? Confira o ranking

Torres, Raphael Veiga e Estêvão são destaques do Palmeiras, que tem mais valioso elenco da América do Sul. Cesar Greco/Palmeiras

Em 2019, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) instituiu a final única na Copa Libertadores da América. Desde então foram seis edições, com quatro finais reunindo apenas clubes brasileiros e duas colocando frente a frente um argentino e um brasileiro. E sempre deu Brasil no alto do pódio.

A supremacia verde-amarela é reflexo do poderio econômico dos times daqui em relação aos nove países sul-americanos que atualmente têm vagas na competição mais importante do continente. De acordo com o site Transfermarkt, portal especializado em valoração de atletas em todo o mundo, o somatório dos elencos das 32 equipes participantes da fase de grupos da Libertadores chega a R$ 10,04 bilhões. Os sete times brasileiros classificados para essa etapa (Bahia, Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Inter, Palmeiras e São Paulo) valem R$ 5,73 bilhões - o equivalente a 57% do montante total. Entre os 10 primeiros, só brasileiros e argentinos.

O Palmeiras é o primeiro colocado desse ranking, com grupo de jogadores avaliado em R$ 1,49 bilhão. O Inter aparece em quinto lugar neste ranking, com grupo de atletas estimado em R$ 666,5 milhões. No top 5, são quatro brasileiro e um argentino. Abaixo do Palmeiras, por ordem, estão Flamengo (R$ 1,36 bilhão), Botafogo (R$ 836,8 milhões) e River Plate (R$ 703,1 milhões).

Inter tem o quinto elenco mais valioso, enquanto o Flamengo é o segundo do ranking. RUANO CARNEIRO / 2713346

Uma comparação curiosa: somando os 13 participantes de seis países (Uruguai, Colômbia, Chile, Bolívia, Paraguai e Peru) chega-se a R$ 1,43 bilhão. Ou seja, o Verdão tem o elenco mais "rico" do que, juntos, têm Peñarol, Nacional-URU, Atlético Nacional-COL, Bucaramanga-COL, Colo-Colo, Universidad de Chile, San Antonio Bulo-Bulo-BOL, Bolívar, Cerro Porteño, Olimpia, Libertad, Alianza Lima-PER, Universitario-PER e Sporting Cristal-PER.

Na ponta debaixo, dos cinco menos valiosos, dois venezuelanos, dois peruanos e um colombiano. O clube mais "pobre" desta Libertadores 2025 é o Deportivo Táchira, da Venezuela, que vale R$ 41,5 milhões. Depois aparecem Bulo Bulo-BOL (R$ 43,1 milhões), Carabobo-VEN (R$ 45,1 milhões), Bucaramanga-COL (R$ 60,9 milhões) e Bolívar-BOL (R$ 65,8 milhões).

Ranking dos mais valiosos

Palmeiras - R$ 1,49 bilhão Flamengo - R$ 1,36 bilhão Botafogo - R$ 836,8 milhões River Plate - R$ 703,1 milhões INTER - R$ 666,5 milhões Bahia - R$ 587,5 milhões São Paulo - R$ 492,1 milhões Racing - R$ 463,1 milhões Vélez Sarsfield - R$ 396,4 milhões Estudiantes - R$ 351,5 milhões

Ranking dos menos valiosos