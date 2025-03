Mais do que nunca, a cidade das nossas vidas

Sou uma pequena compensação de milhares de gaúchos que fizeram a vida Brasil afora desde que cheguei a Porto Alegre em 1978, carregando duas malas de papelão e sonhos. A cidade que me adotou , me deu uma família e um futuro completa 253 anos de uma linda história de progresso. Hoje, precisamos refletir sobre a Capital que estamos construindo juntos e enaltecer a força, a superação e a resistência dos bravos porto-alegrenses.

Dedicamos quatro anos a buscar avanços nos serviços, honrar compromissos históricos e construir soluções dialogando com as comunidades. Entramos em 2025 ainda mais determinados a ampliar entregas , corrigir o que é necessário e continuar melhorando a vida na cidade, especialmente de quem mais precisa.

Ao lado dos corajosos voluntários e de tantas instituições públicas e privadas daqui e de fora do Rio Grande, enfrentamos juntos o maior desastre climático da história, quando tivemos que tomar decisões difíceis para reconstruir vidas e a cidade. A proteção de cheias se tornou um enorme desafio, no qual já estamos investindo com a recuperação emergencial do sistema com um plano concreto de futuro e de prevenção a eventos climáticos.