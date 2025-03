Cesta básica, a novela de maior audiência

Por Ricardo Hingel, economista

A cesta básica se transformou na novela de maior audiência do Brasil. O preço dos alimentos reflete a elevada carga tributária brasileira, que é a de um país rico, onde o custo da cesta básica é apenas uma das pontas de um grande iceberg. Os elevados impostos pagos pela sociedade encarecem todo tipo de produtos e serviços nacionais, e os alimentos não são diferentes. Tudo o que se consome no Brasil vem contaminado de impostos, como, por exemplo, os fretes, que são tributados, que usam gasolina tributada, que passam por pedágios que são tributados e que sofrem com a deficiente logística oferecida para a produção e distribuição no Brasil.

Por ironia, em 2024, o Brasil, celeiro do mundo, apresentou a quinta maior inflação de alimentos do globo e a inflação da dona de casa superou 8%. Por conceito, a cesta básica deveria, com qualidade e preço justo, garantir a segurança alimentar de todo cidadão e, para isso, necessitaria de condições favoráveis para sua produção.