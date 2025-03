Histórias que se repetem na declaração do IR

Como ocorre todos os anos, iniciou o período para que os cidadãos brasileiros apresentem sua Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda . Não pretendemos, neste breve artigo de opinião, abordar aspectos técnicos do tributo, tampouco questões jurídicas específicas. O objetivo aqui é propor uma reflexão , que precisa ser repetida até que a realidade brasileira comece, de fato, a mudar.

O Imposto de Renda é apenas um dos muitos tributos pagos por cidadãos e empresas no Brasil. É, no entanto, um dos mais lembrados pela população economicamente ativa, justamente por exigir, anualmente, a entrega de uma declaração à Receita Federal.

Recentemente, surgiu uma onda de esperança com a prometida reforma tributária , que visava simplificar o sistema e reduzir a carga de impostos. No entanto, pelo que sabemos até o momento, tudo indica que o sistema continuará complexo, e que a carga tributária, na prática, não diminuirá.

Reconhecemos que a reforma tributária, por si só, não será suficiente para transformar o Brasil em um país com carga tributária justa e com serviços públicos eficientes. Essa mudança só virá com uma reforma administrativa séria e comprometida com a construção de um Estado mais eficiente e verdadeiramente voltado ao interesse público.