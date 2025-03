Em defesa do bioma Pampa: um chamado à ação

O Pampa, bioma singular do Rio Grande do Sul, compartilha suas vastas paisagens com o Uruguai e a Argentina, compondo um território de imensa riqueza natural, econômica e cultural. No entanto, esse ecossistema vital enfrenta desafios crescentes, como o desmatamento, a expansão da monocultura, o uso indiscriminado de agrotóxicos e os impactos das mudanças climáticas. A urgência em proteger esse patrimônio foi o centro das discussões do 13º Fórum Internacional do Meio Ambiente (Fima), promovido pela Associação Riograndense de Imprensa (ARI).