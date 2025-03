A sinfonia da inovação: quando arte inspira tecnologia e humaniza o crescimento

Desde jovem, foi a música que me ensinou sobre presença. Estudar piano, tocar em grupo, escutar para ser escutado — tudo isso moldou em mim uma escuta atenta, generosa. E, mais tarde, ao mergulhar no universo da tecnologia, percebi que as perguntas continuavam as mesmas: o que nos move? O que nos transforma? O que deixa um legado?