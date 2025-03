Linkin Park cancelou shows no Rio de Janeiro e em Porto Alegre? Fãs questionam nas redes sociais

A produtora Live Nation BR , responsável pela From Zero World Tour, que trará o Link Park de volta ao Brasil , publicou nesta quinta-feira (27) fotos da bandeira da banda em diferentes estádios. A falta de Porto Alegre e Rio de Janeiro gerou dúvida em fãs gaúchos e cariocas.

Nas imagens, aparece o Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no MorumBIS, em São Paulo, e na Arena BRB, em Brasília. Com a legenda "Hoje - 20h", a publicação deixa de fora as capitais do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, inicialmente confirmadas na turnê.