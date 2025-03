Vídeo mostra funcionário colocando soda cáustica em bebedouros de empresa em Canoas

Após a Justiça confirmar em audiência de custódia a prisão preventiva do homem suspeito de envenenar a água da empresa com soda cáustica , em Canoas, a Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira (27), uma sequência de imagens de câmeras de monitoramento que flagraram o momento em que ele coloca a substância e a reação de colegas que beberam a água.

O caso aconteceu na noite de segunda-feira (24) . Pelo vídeo, é possível ver que o homem usa uma caneca para colocar a um líquido dentro do bebedouro. A presença da soda cáustica foi confirmada por análise realizada pela própria empresa.

Dois colegas que consumiram a água precisaram de atendimento médico. Na segunda (24), um funcionário precisou ser levado a um hospital para fazer uma lavagem estomacal. No dia seguinte, antes das 7h, uma segunda funcionária passou mal e a polícia foi acionada . Eles não correm risco de vida.

— As duas vítimas disseram a mesma coisa, que era absolutamente insuportável ingerir. Ela passa queimando desde a língua. As duas vítimas foram gravemente lesionadas, uma precisou de internação para endoscopia, já que foi uma quantidade maior.

Veja o momento da adulteração da água do bebedouro

Suspeito disse à polícia que foi "brincadeira"

— Mesmo a versão apresentada de ter sido brincadeira, o resultado produzido é extremamente grave na vida íntima dessas pessoas — frisa o delegado. — Uma vítima foi ouvida no hospital e a que estava na delegacia tem que a cada minuto parar, respirar e lubrificar. É impossível dormir com a queimação na língua, esôfago, estômago. Não é nada perto de uma dor de garganta — relata Guns.

Pena para o crime pode chegar até 15 anos de reclusão

— Seja qual for a conclusão que a gente venha a ter da conduta do investigado, nós temos que ter como norte a alta reprovação do resultado que foi produzido nas vítimas — disse Guns.