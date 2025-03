Morre o músico Abdias do Nascimento Filho, aos 71 anos

O músico Abdias do Nascimento Filho morreu nesta quinta-feira (27), aos 71 anos, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC). Filho da atriz Léa Garcia (falecida em 2023) e do ativista Abdias do Nascimento (falecido em 1999), ele era carinhosamente conhecido Bida Nascimento .

Conforme informações do jornal O Globo, Bida estava internado no Hospital Badim, na zona norte do Rio de Janeiro, desde fevereiro, para tratar complicações do AVC. Ele perdeu a visão, sofreu um sangramento intestinal e contraiu uma infecção urinária no período.