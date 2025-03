Morre André Luiz Leite Chaves, economista e engenheiro florestal

Economista e engenheiro florestal era torcedor do Inter. Denise Leite Chaves / Arquivo Pessoal

Morreu no domingo (23), em Porto Alegre, o economista e engenheiro florestal André Luiz Leite Chaves, aos 68 anos. O velório ocorreu ainda no domingo, na capela histórica do Crematório Metropolitano, na Capital.

Nascido em Resende (RJ), em 22 de maio de 1956, mudou-se com a família para a capital gaúcha em 1964, vindo de Santa Maria. Filho de Jayro e Angélica, era irmão de Thaís, Denise e Jayrinho.

Trajetória acadêmica

Chaves construiu trajetória acadêmica sólida, graduando-se em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em 1979.

Posteriormente, especializou-se em Planejamento e Desenvolvimento Rural pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) em 1985.

Em 1989, formou-se também em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e concluiu o mestrado em Desenvolvimento Econômico na PUC-RS, em 2004.

Professor e economista

Ao longo da carreira, foi professor na Faculdade Porto-Alegrense de Ciências Contábeis e Administrativas e na Fundação de Ensino Superior da Região Centro-Sul.

Como economista e funcionário de carreira da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul (FEE), participou de diversos projetos voltados ao desenvolvimento econômico e ambiental do Estado.

Entre eles, se destacam o Programa de Reflorestamento para Pequenas e Médias Propriedades Rurais, os Estudos do Modelo Energético para a Região Sul e a análise de viabilidade para a implantação de uma Central de Abastecimento em Santa Maria.

Legado

Um dos trabalhos mais marcantes de sua trajetória foi a execução do plantio e manutenção de 1,2 milhão de árvores no Projeto de Proteção Vegetal do Polo Petroquímico do Rio Grande do Sul, no final da década de 1970 e início dos anos 1980.