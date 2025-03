O que se sabe sobre os soldados americanos desaparecidos na Lituânia

Quatro soldados do exército dos Estados Unidos desapareceram na Lituânia na terça-feira (25), durante um treinamento militar na região de Pabradė, no leste do país, próxima à fronteira com Belarus.

As buscas pelos militares mobilizam as forças armadas da Lituânia, do exército dos EUA e agências civis. Na quarta-feira (26), o exército norte-americano confirmou a localização do veículo em uma área alagada, e equipes de resgate passaram a drenar a água do pântano para prosseguir com as buscas.